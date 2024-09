Cremonese a Catanzaro la gioia è last minute

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Uno splendido duetto Johnsen-Barbieri a fil di sirena regala allauna preziosa vittoria sul difficile campo del. L’incontro del “Ceravolo” si chiude così 2-1 per la formazione di Stroppa dopo una gara combattuta e con diverse occasioni su entrambi i fronti. Gli ospiti passano in vantaggio dopo soli 5’ con una prodezza balistica di Castagnetti, ma vengono raggiunti ancora una volta e nel finale, quando sembra che i giallorossi credano maggiormente nella vittoria, giunge lo spunto che fa la differenza e rilancia in modo importante le ambizioni dei grigiorossi. La partita si fa subito molto accesa. Passano infatti solo 5’ e già gli ospiti sbloccano il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Castagnetti duetta con Zanimacchia e lascia partire un beffardo tiro-cross che trafigge Pigliacelli.