Che cos’è il gruppo sanguigno?

è una componente ereditaria determinata dagli antigeni presenti o assenti sui globuli rossi. L'antigene è quella molecola che il sistema immunitario riconosce come estranea o pericolosa. Nel nostro sangue oltre agli antigeni sui globuli rossi troviamo gli anticorpi che funzionano contro gli antigeni assenti. Esistono 30 sistemi di classificazione sanguigna. Secondo quello denominata AB0 (AB zero) esistono quattro gruppi sanguigni: A, B, AB e 0. IlA presenta l'antigene A sulla superficie dei globuli rossi e gli anticorpi anti-B nel sangue. IlB presenta l'antigene B sui globuli rossi e gli anticorpi anti-A nel sangue. Il0 non presenta antigeni ma si caratterizza per la presenza degli anticorpi anti-A e anti-B nel sangue. IlAB infine presenta antigeni A e B sui globuli rossi, ma non ha anticorpi nel sangue.