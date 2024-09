Autovelox la protesta dilaga | Inviata una diffida al prefetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Oggi l’Amministrazione comunale sta utilizzando unche non può utilizzare. Questo è un dato di fatto. Lo scorso 11 settembre abbiamo inviato unaa sindaco edi Modena affinchè fossero sospesi i rilevatori ancora in uso ma così non è stato. Ilci ha risposto che, ’attesa la complessità della fattispecie, sono stati avviati tutti i dovuti approfondimenti’. Non sappiamo quanti siano i ricorsi in tutto ma abbiamo preso in considerazione Modena proprio perché le richieste di ricorso ci stanno sommergendo: queglinon possono essere utilizzati poiché non sono omologati; punto". Così tuona il presidente nazionale di Altvelox, associazione nazionale Tutela utenti della strada Gianantonio Sottile Cervini rispetto al ‘caso’ T-Exspeed.