Agricoltura | Ismea riparte il 30 ottobre Generazione terra per giovani imprenditori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si apre il 30la seconda edizione di “”, lo strumento fondiario didedicato aiche finanzia, fino al 100%, l’acquisto di terreni agricoli. Il finanziamento è riservato ai(under 41) giàagricoli per operazioni di ampliamento o consolidamento dell’attività e aistartupper che intendono avviare un’iniziativaale in. Tra le novità di quest’anno, l’innalzamento da 70 mila a 100 mila euro del premio di primo insediamento riservato aistartupper che si insediano, o si sono insediati da non più di sei mesi, per la prima volta in un’impresa agricola in qualità di capoazienda. L’altra novità è rappresentata dalla possibilità, offerta al beneficiario, da richiedere, trascorsi almeno cinque anni dalla concessione del finanziamento, non solo la revisione dello spread ma anche del tasso base.