Acerbi e i suoi ‘scalpi’ | dopo Haaland ora Morata! Ma occhio ai precedenti – CdS

(Di venerdì 20 settembre 2024) Francescosi presenterà al derby di Milano tra Inter e Milanaver annullato Erling-Braut. Ora un altro avversario temibile: Alvaro. CAPOMASTRO – Ormai è uno specialista dei grandi bomber: mercoledì sera a Manchester,ha nuovamente annullatola notte di Istanbul, negativa per l’Inter ma non per lui (personalmente), all’Etihad ha fatto bottino pieno: ha fatto sparire dal campo il bomber più letale d’Europa (nove gol in questo avvio di stagione) e in più ha visto la sua Inter uscire indenne e con un ottimo punto dal campo. Il “capomastro”, come lo definisce questa mattina il Corriere dello Sport, ha fatto un lavoro di squadra con i“muratori” Bisseck e Bastoni.