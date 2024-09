Youth League la gara sarà recuperata oggi al Dall’Ara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) E’ durata otto minuti la prima di sempre del Bologna Primavera contro lo Shakhtar in, la Champions dei giovani. Non c’è stata partita ieri al Comunale di Crespellano, la nuova dimora calcistica dei rossoblù di Rivalta, ed è proprio il caso di dirlo, visto che la pia battente, caduta copiosa fin dalle primissime ore del mattino su città e dintorni, ha via via inzuppato il campo fino a renderlo impraticabile. E già dagli sguardi poco convinti della terna finlandese (Simani, De Casseres e Koskinen) al momento dell’ingresso per il riscaldamento, il presagio era dei peggiori, mentre i primi palloni danzavano a fatica tra le pozze presenti sul rettangolo di gioco.