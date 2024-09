Vignola le compositrici del Barocco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) In un tempo in cui anche la musica era perlopiù un mondo tutto maschile, ci furono ’Donne di grazia e di maestà’ che seppero affermarsi con il loro talento e la loro raffinatezza. Sarà proprio nell’universo dellebarocche che ci accompagnerà il concerto che il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ proporrà stasera (giovedì 19) alle 21 nella sala dei Contrari della Rocca di. L’ensemble vocale e strumentale Dulcedo (in foto, emanazione del Dipartimento di Musica antica del Conservatorio di Vicenza) presenterà canti d’amor sacro e d’amor profano di musiciste del Seicento, ancora oggi poco conosciute e non valorizzate a sufficienza.