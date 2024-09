Turista morta a Napoli | indagata la coppia dell’appartamento da cui è stata lanciata la statuetta

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 19 settembre 2024)– I genitori di uno dei due bambini che avrebbe fatto cadere lanei Quartieri Spagnoli disono stati iscritti nel registro degli indagati. Laha due figli e al momento non si esclude che proprio uno dei due bimbi abbia fatto cadere la statuina. Il tragico incidente ha causato la morte di Chiara Jaconis, unadi 30 anni, colpita alla testa mentre passava per la zona. La giovane è deceduta due giorni dopo in ospedale. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, ipotizzando che lasia scivolata dalle mani del bambino. La Polizia di Stato ha effettuato delle perquisizioni nell’abitazione. L’avviso di garanzia ai genitori è un atto formale, necessario per consentire loro di nominare consulenti di parte in vista dell’autopsia, prevista per oggi.