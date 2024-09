Trovare e cancellare la cronologia di reti Wi-Fi

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 19 settembre 2024) Su tutti i moderni dispositivi è presente una lista delle connessioni Wi-Fi usate in passato, pronte per essere utilizzate nel caso fossimo di nuovo nella copertura della rete indicata. Questa "" è presente anche all'interno dei modem e dei router, dove indica invece i dispositivi che si sono collegati alla rete. Se non avevamo mai visto comeWi-Fi, nei capitoli che seguono impareremo aleWi-Fi già utilizzate e aladei dispositivi connessi alla rete wireless, così da eliminare eventuali "intrusi" non desiderati.