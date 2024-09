Striscia la Notizia per la prima volta ci saranno una velina e un velino | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il noto programma satirico di Canale 5,la, si prepara a una grande novità per la sua 37° edizione, che prenderà il via lunedì 23 settembre 2024. Per lanella storia del programma, il tradizionale duo di veline sarà composto da una coppia mista: una, Beatrice Coari, e un, Gianluca Briganti. Ma chi sono i nuovi volti dila? Beatrice Coari, 21 anni, originaria di Genova, è una giovane promessa della danza. Dopo il diploma al liceo linguistico e l’iscrizione all’Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, ha sempre coltivato una grande passione per la danza, iniziata all’età di 4 anni. Oltre alla danza classica, Beatrice si è specializzata in danza moderna, contemporanea e heels dance. Nel 2023 ha conquistato il titolo di Miss Miluna Liguria, partecipando così alle finali di Miss Italia.