Sangiuliano è un poveraccio si è invaghito di questo corazziere biondo Nessun complotto I Ferragnez erano una bolla non pensavo crollassero così | la versione di Antonio Ricci

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tutto pronto per la 37esima edizione del tg satirico “Striscia la Notizia”. L’ideatoreha presentato tutte le novità nella consueta conferenza stampa negli studi del programma a Cologno Monzese. Anzitutto arriva alla conduzione da lunedì 23 settembre alle 20:35 su Canale 5, la coppia inedita formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica, quest’ultimo era già stato al bancone di Striscia diciannove anni fa, nel 2005, con Mino Reitano e Nino D’Angelo. La parola chiave di quest’anno del tg satirico è “Complottenza” e come spiegastesso “è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai viene tutto letto come un. Tutto ormai è riconducibile alla morte della verità. C’è la necessità di creare contenuti dove il vero non è più necessario, anzi colpiscono di più il falso e la cosa non vera”.