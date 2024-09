Sabrina Salerno operata per un tumore al seno | come sta oggi? Ultime notizie sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 19 settembre 2024)sta? Nelleore la showgirl è stataper via di unalscoperto di recente: che novità abbiamosua? A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio la diretta interessata; nei giorni scorsi – via Instagram –aveva parlato in maniera approfondita della questione: “Ci siamo . Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno”.ha scoperto di avere unal? Le sue parole sul social: “ogni anno , a luglio , ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura , ansia , malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”.