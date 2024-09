Ravenna A San Mauro ottimo approccio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Matteo Onofri si è guadagnato in fretta la fiducia di mister Antonioli. Il ventenne difensore centrale, giunto in estate dalla Victor San Marino dove aveva disputato un grande campionato di serie D da titolare, ha meritato subito la maglia da titolare del2024-25, evidenziando doti di personalità, anche da veterano. Onofri, come giudica l’avvio di stagione della squadra giallorossa? "Per quanto riguarda le prestazioni di squadra, siamo soddisfatti. Fin dalle prime amichevoli, passando poi per la Coppa Italia e le due gare di campionato, siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato. Detto questo, è anche vero che avremmo voluto avere almeno un punto in più in classifica, se non addirittura 3. Mi riferisco ovviamente alla partita col Prato. C’è del rammarico per quella partita, ma il campionato è molto lungo.