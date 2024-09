Rai Radio1 Igor Righetti riparte con ‘Igorà’ | il programma ‘Microfono d’oro’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Una terapia radiofonica quotidiana politicamente scorretta per evitare di somatizzare le tante schifezze che ogni giorno siamo costretti a sentire e a vedere. Questo è ‘à-Tutti in piazza’, l’innovativo e sagace format crossmediale intergenerazionale, ideato e condotto dal giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo voce storica di Radio Rai, cheoggi su Raiosamente in diretta e che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30. Una trasmissione che a luglio scorso ha ricevuto il prestigioso premioe che ha riportato a Rai Radio 1 anche tanti giovani e giovanissimi ascoltatori come auspicato dal direttore di rete Francesco Pionati. Come sempre, nella piazza di ‘à’, c’è il bassotto pet influencer Byron con quasi 50 mila follower su Instagram (@byron.