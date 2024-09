Permessi facili e bustarelle | Non mi hanno corrotto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Parola alla difesa ieri in Tribunale a Monza alla ripresa del processo per il presunto business sul rilascio o il rinnovo deidi soggiorno. La Procura di Monza ha già chiesto la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione ciascuno per il finanziere monzese Alessandro De Domenico e per il sovrintendente della polizia di Stato in servizio all’ufficio immigrazione del Commissariato di Greco Turro a Milano Giovanni Alongi e la condanna a 1 anno e mezzo di reclusione per due egiziani a loro volta imputati.