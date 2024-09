Ornella Vanoni compie 90 anni e festeggia con Elodie e Ditonellapiaga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Novant’da mito. Domani venerdì 20 settembrenovant’e lo fa attorniandosi di giovani talenti. Esce infatti proprio domani una versione “Sconvolgente, così bella che non puoi stare ferma”, come commenta la stessa, di ‘Ti voglio’. La canzone, che porta la data del 1977 ma gode di un’attualità senza tempo, vede protagoniste. Tre nomi di spicco nel panorama musicale italiano. Con la produzione di Giordano Colombo. “‘Ti voglio’ è uno dei miei brani preferiti di, infatti l’anno scorso lo suonavamo durante il mio tour. Sono contenta di aver lavorato a questa nuova versione proprio insieme a lei e a Margherita, che non conoscevo personalmente ma con cui ci siamo divertite molto.