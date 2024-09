Neonati sepolti spunta una testimone | La madre di Samuel sapeva che Chiara era incinta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nel caso dei duemorti trovatia Traversetolo, in provincia di Parma,unache smentisce la ricostruzione dei fatti emersa fin qui. La donna parla in via anonima al Tg1 e riferisce che diversi mesi fa, intorno a Pasqua, gli era giunta voce chePetrolini – la ragazza 22enne ora indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere – fosse. Lasostiene che quasi certamente ne fosse al corrente anche ladell’allora fidanzato di, Sonia Canrossi, che finora tuttavia ha sempre detto di non essersi mai accorta delle due gravidanze della giovane.