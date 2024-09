Negata la cauzione a Sean Diddy Combs  rischia l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)resterà in carcere dopo che mercoledì un giudice ha respinto la proposta del magnate dell’hip-hop di aspettare il processo per traffico di sesso nel lusso della sua villa in Florida invece che in una tetra prigione federale di Brooklyn. Il giudice distrettuale statunitense Andrew L. Carter ha stabilito che il piano di Combs, che includeva un’offerta didi 50 milioni di dollari, il monitoraggio GPS e rigide limitazioni alle visite, era “insufficiente” per garantire la sicurezza della comunità e l’integrità del suo caso. Carter, concordando con i procuratori che si sono battuti per tenere Combs in prigione, ha scoperto che “nessuna condizione o insieme di condizioni” che regolano il suo rilascio potrebbero proteggerlo dal rischio che minacci o danneggi i testimoni, un’accusa centrale nel suo caso.