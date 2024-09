Mi vedevo piccolo bruttissimo pieno di complessi ma la gente mi ha voluto bene I cantanti di oggi? Seguono le mode mostrano le gambe e poco l’anima | Riccardo Cocciante a tutto campo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ascoltareè come sfogliare non solo il libro dei ricordi della musica italiana, ma anche l’enciclopedia dell’arte pura. Una vita ricca di aneddoti, ricordi, ma anche di esperienze di vita preziosissime che dovrebbero essere tramandate di generazione in generazione. Abbiamo incontrato, in un hotel in centro a Milano, l’artista in occasione del prossimo evento unico che si terrà il prossimo 29 settembre all’Arena di Verona per il 50esimo anniversario dell’album “Anima”, contenente canzoni storiche come “Bella senz’anima” e “Quando finisce un amore”. “In questo concerto non voglio basaresull’orchestra – ha raccontato -. Voglio fare un passo indietro, come facevamo agli inizi della nostra carriera con le canzoni suonate, un po’ rock, con tante chitarre. Voglio tornare all’essenzialità pop-rock”.