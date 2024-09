Mfe prende il volo in Borsa dopo i conti +8%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mfe accelera insemestrali: sia le azioni A sia le B (che danno diritto a 10 voti ciascuna) guadagnano oltre l'8%, con un massimo per le seconde fino a 4,37 euro. Mentre la Corte di Giustizia Ue ha accolto il ricorso Fininvest e annullato la decisione della Bce contro la partecipazione qualificata detenuta dalla finanziaria in Banca Mediolanum eccedente il 9,99%, gli operatori guardano anche a dati semestrali di Mfe-Mediaset tutti sopra le stime della vigilia degli analisti. "Per l'intero 2024 prevediamo una generazione di cassa tra i 300 e i 350 milioni", afferma Marco Giordani, direttore finanziario del gruppo televisivo, spiegando che si tratta del "cash flow reale" del gruppo.