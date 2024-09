Mercato auto in crisi | immatricolazioni in calo e l’elettrico sprofonda

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Male per ildell’mobile, malissimo per. Gli ultimi dati parlano chiaro: ad agosto lein Europa sono scese del 18,3% e le elettriche sono crollate (-44%). I dati Acea, l'associazione dei costruttori europei, confermano unin, in Germania, Francia e Italia soprattutto. Dopo un timido segnale di ripresa a luglio, in agosto ilè di quelli importanti: le vendite di nuovesi sono fermate a 643.637 unità, contro le 787.812 dello stesso mese del 2023. La frenata è a doppia cifra per Germania (-27,8%), Francia (-24,3%) e Italia (-13,4%), tre dei quattro mercati principali. Resiste la Spagna, comunque con un -6,5%. Paragonando i dati a quelli del 2019, prima della pandemia, ilè quasi del 30% (29,6% con esattezza). Si può parlare di un vero e proprio crollo per il settore elettrico, che perde un terzo dei volumi.