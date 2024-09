L’Atalanta torna in Champions c’è subito una prova d’urto con l’Arsenal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024)inLeague dopo aver vinto l’Europa League e c’èunaconper dare il bento alla Dea. Il quarto con il Psg, la sfida col Real Madrid, sembrano vicine ma sono lontane e fanno parte di altri cicli dei nerazzurri, con il comun denominatore chiamato Gian Piero Gasperini che rimane il manico di questa splendida squadra. Che se in campionato è partita con due vittorie e due sconfitte, sempre senza mezzi termini, nella coppa sa di non poter perdere terreno per strada, anche se i Gunners costituiscono una delle peggiori squadre possibili. Gasp non si considera battuto in partenza, ma riconosce il valore degli inglesi, da anni ai vertici e sempre più vicini a vincere la Premier, anche se è mancata stagione dopo stagione la zampata per mettere la ciliegina sulla torta.