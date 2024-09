L’Arsenal sostituisce l’occhio del centrocampista 31enne

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:potrebbe perdere uno dei suoi giocatori chiave il prossimo anno, visto l’interesse crescente nei suoi confronti da parte del Medio Oriente. Secondo Teamtalk, è probabile che ilThomas Partey lasci il club a fine stagione. I Gunners hanno già individuato il suo sostituto e questo potrebbe dare il via a una battaglia per i trasferimenti con i rivali della Premier League, il Liverpool. Partey è entrato nell’ultimo anno del suo contratto con il club enon ha mostrato alcuna intenzione di offrirgli un nuovo contratto. Si prevede che l’ex giocatore dell’Atletico Madrid lascerà il club come free agent alla fine della stagione. Secondo quanto riportato, club dell’Arabia Saudita e i giganti turchi Galatasaray e Fenerbahce stanno mostrando interesse per i suoi servizi.