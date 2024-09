La Cremonese in cerca di continuità col Catanzaro | alla prova l’ex Vandeputte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cremona – Su un campo tradizionalmente difficile come quello die in casa di una squadra decisa a mettere in mostra tutto il suo valore e raccogliere punti, ladomani sera (fischio d’inizio alle 20.30) sarà impegnata nell’anticipo che aprirà la sesta giornata di serie B. Dopo due vittorie, un pareggio e due sconfitte la squadra di Stroppa, che giusto oggi celebra un anno sulla panchina grigiorossa, è chiamata a trovaree a mettere finalmente in mostra tutto il valore di un gruppo allestito con ambizioni molto importanti. In questo senso, se è vero che il 3-5-2 sembra tornato ad essere l’abito ufficiale della, è altrettanto innegabile che non si sono ancora sciolti tutti i “nodi” che stanno accompagnando lo stesso Stroppa ed i suoi giocatori in questo altalenante avvio di stagione.