Il Venezuela propone un’Internazionale contro i fascismi | ecco il punto di vista da Caracas

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il fascismo è, come scrisse il grande rivoluzionario sovietico Lev Trotsky, il capitalismo in decadenza. Affermazione della quale abbiamo ogni giorno, in questi nostri tempi difficili e disperati, ripetute e allarmanti conferme. Il mondo intero sta piombando in una crisi irreversibile, caratterizzato da crescita delle diseguaglianze, cambiamento climatico, pandemie, guerre devastanti. Tutti fenomeni che vanno considerate conseguenze naturali e automatiche del funzionamento incontrastato del capitalismo nella sua attuale fase di concentrazione monopolistica e prevalenza sempre maggiore del fattore finanziario. Il cuore del fascismo attuale si trova per l’apnell’Occidente capitalistico in decadenza, che promuove la guerra ovunque.