Il TPI Fest 2024 torna domani venerdì 20 settembre in solidarietà con la popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il TPI20, incon laIne rispetto nei confronti della, è stata sospesa la sola seconda serata del TPI: laa di Internazionale, annullata solo ed esclusivamente per questa sera e in programma presso la “Tettoia Nervi” in piazza Lucio Dalla a Bologna, questa sera, giovedì 19, non si terrà ma tornerà regolarmente in piazza20, con la programmazione già stabilita nei giorni precedenti e che vedrà ospiti, tra gli altri, Giuseppe Conte, Francesco Boccia, Michele De Pascale. Confermata per sabato 21la quarta e ultime serata dellaa, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e Angelo Bonelli.