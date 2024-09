Il più forte contro cui ho giocato? | Sinner? No la frase sconcertante di Medvedev

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Numero uno al mondo con merito per le prestazioni continue viste nel 2024, anche nel saper rispondere alla critiche in campo, vincendo a Cincinnati e a New York dopo le proteste per il caso legato alla sua contaminazione indiretta al Clostebol. Jannikcontinua a stupire in bene, ma è stato “dimenticato” da Daniil. Il russo lo ha fatto nella conferenza stampa prima della Laver Cup, quando ha dovuto rispondere alla domanda su quale fosse il tennista più duro mai affrontato: “È Carlos Alcaraz — il suo pensiero — dato che devo sempre provare qualcosa di nuovo per riuscire a batterlo e alzare molto il mio livello”. Con lo spagnolo, il numero 4 al mondo ha vinto solo due volte, perdendone cinque, ma sorprende che siano stati ‘dimenticati' sia l'altoatesino sia l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic (che lo ha battuto 10 volte su 15).