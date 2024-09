Hashish Eroina e Denaro | Due Stranieri Arrestati per Spaccio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Teramo - Due extracomunitari di 38 e 25 anni sono statiper detenzione edi droga dopo un'operazione delle forze dell'ordine. Due, già noti alle forze dell'ordine, sono statidai carabinieri della stazione locale con l'accusa di detenzione edi sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione del loro domicilio provvisorio, situato in un casolare abbandonato in via dei Colli. Durante l'intervento, le forze dell'ordine hanno rinvenuto una significativa quantità di droga. Tra i materiali sequestrati vi erano 650 grammi di, divisi in sei panetti e mezzo, e ulteriori 140 grammi di, confezionati in otto ovuli sigillati con cellophane. Inoltre, sono stati trovati 35 grammi di, suddivisi in 20 dosi, e 12 fiale di metadone, per un totale di 1.600 millilitri.