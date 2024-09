FOTO | Jeff Hardy rende omaggio a Bray Wyatt con un iconico make-up ispirato a The Fiend

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024)è tornato all’ovile in TNA dopo il suo debutto all’evento Against All Odds, facendo squadra con suo fratello Matt e lottando contro The System. L’ultima serie di registrazioni dello show si è svolta il 14 settembre al Boeing Center di San Antonio, Texas. Durante l’evento, glihanno unito le loro forze a quelle di Masha Slamovich per affrontare Tasha Steelz e The System in un emozionante tag team match, che ha decretato la vittoria della prima fazione. Il tributo Tuttavia, il momento clou della serata è arrivato prima ancora dell’inizio dell’incontro., noto per la sua creatività ed espressione artistica, ha deciso diresfoggiando un face paintall’alter ego di, The