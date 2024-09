Esonero De Rossi Luis Enrique | Mando un forte abbraccio a Daniele è una grande persona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Se siamo stati fortunati? Solo la fortuna che non abbiamo avuto durante la partita. Ho visto tutte le partite della scorsa stagione e giocano benissimo, sanno come pressare e come difendere. Abbiamo avuto alcune imprecisioni durante la partita, ma penso che abbiamo meritato di vincere la partita. La squadra che avete visto oggi è una squadra che lotta fino all’ultimo minuto ed è sempre predisposta a proporre un bel calcio”. Lo ha detto a Sky il tecnico del Paris Saint Germain,dopo la vittoria per 1-0 sul Girona nella prima giornata di Champions League. L’allenatore spagnolo si sofferma sull’del suo ex giocatore,Dein casa Roma: “Ho sentito la notizia stamattina, è difficile la vita per un allenatore, maunal caro, ungiocatore, unae sicuramente unallenatore”, ha concluso