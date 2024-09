Colecistectomia laparoscopica al congresso Sic relazione del radiologo Gualdi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – L’intervento chirurgico mininvasivo per l’asportazione della cistifellea è sempre più diffuso, ma non esclude possibili complicanze. Proprio quelle complicanze sono state studiate dal professor Gianfranco, direttore scientifico del servizio di Diagnostica per immagini dell’Istituto di Medicina e scienze dello sport del Coni, che ha raccolto le sue conclusioni in una approfonditaL'articolo, alSicdelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.