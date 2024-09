Carlo Conti riceve il Premio Rai Radio | È grazie a Marconi se sono qui Stefano De Martino ad Affari Tuoi? Si sta cucendo addosso il programma

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024)è pronto ad iniziare una nuova edizione di ‘Tale e Quale show‘ ma prima ha ritirato unin occasione della presentazione dei palinsestiRai per la stagione 2024/2025. Vediamo insieme cosa ha detto ai nostri microfoni sul suo prossimo impegno televisivo e sul collegaDe. Intervista aalRaiha ricevuto ilRaidurante la presentazione dei palinsestiRai. Il conduttore televisivo ha iniziato la sua carriera proprio dallae deve tutto a chi ha inventato questo mezzo di comunicazione. Come spiegato ai giornalisti nel corso della conferenza stampa: A chi devo dire? Alla mia mamma e a Guglielmoperché se non avesse inventato la, se non avesse avuto la genialità di farci parlare a distanza, di connetterci senza fili, io non sarei qui. Nessuno di noi sarebbe qua.