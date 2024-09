Assago contro l’Area C tutti i giorni dell’anno | Così Sala privilegia l’élite milanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)– “No al pagamento di Area C 365all’anno”. La protesta del Sud Milano parte dadove, Giuseppe di Noia, capogruppo in consiglio comunale della Lista Musella Sindaco ha depositato a nome di tutta la maggioranza una mozione per il prossimo consiglio comunale dove si chiede l’impegno del sindaco diad avviare una interlocuzione con il primo cittadino, Beppe, e bloccare l’ipotesi di estendere il pagamento del ticket Area C adella settimana. Attualmente, il balzello, che ha il sapore dei vecchi dazi, viene pagato esclusivamente neilavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 (festivi esclusi). Secondo quanto annunciato da, a breve, la tassa per entrare nella cerchia dei bastioni, aumenterà e dovrà essere pagata