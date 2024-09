AEW | Si valuta la creazione di una stable con a capo Deonna Purrazzo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha debuttato in AEW ad inizio 2024 disputando il suo primo match in occasione di un episodio di Collision del 13 gennaio dove sconfisse Red Velvet. A Revolution affrontò l’allora Women’s Champion Toni Storm, senza riuscire a strapparle la cintura. Poi ha intrapreso un feud con Thunder Rosa culminato in un Texas Bull Rope Match. Emergono ora alcune indiscrezioni sui possibili piani della AEW che la riguardano. NuovaSecondo quanto evidenziato da PW Insider, la AEW stando ladi una nuovaattorno alla figura di. La “Virtuosa”, quindi, potrebbe essere messa adi un nuovo gruppo. Al momento si tratta solo di una idea, non sappiamo se diventerà realtà , sta di fatto che la AEW sta pensando a come utilizzare l’ex 3 volte Impact Knockout’s Champion nel prossimo futuro.