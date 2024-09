Zielinski | Giocato alla pari potevamo vincerla! Inzaghi sceglie bene

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Piotr, artefice di un’ottima prova in Manchester City-Inter, analizza e riassume la gara d’esordio in Champions League. Le parole del centrocampista polacco nel post partita. BUONA RISPOSTA – Piotr, partito titolare in Manchester City-Inter, racconta dal suo punto di vista la sfida di Champions League: «È stata una bellissima partita e ringrazio il mister per l’opportunità, in una partita così difficile e bella da giocare. L’importante è avercon una delle squadre più grandi al mondo. È un bel pareggio eanche. Il mister ci ha preparato ed è partito tutto anche dagli attaccanti, loro sono i primi difensori. Sapevamo che a volte dovevamo soffrire con questa squadra. L’abbiamo preparatae sono stati bravi i nostri allenatori a fare questo.