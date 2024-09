Vacheron Constantin ha portato a Homo Faber alcuni dei suoi pezzi più affascinanti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Chiunque ami gli orologi sa che unnon è solo un accessorio, ma un pezzo di storia che batte sul polso. Quest'anno, la celebre maison svizzera si unisce all'esclusiva esposizione2024 a Venezia, mettendo in mostra l'incontro tra arte orologiera e quella del restauro. Pronto a scoprire il perché questo evento è imperdibile per chi, come te, è innamorato dello stile e della meccanica di precisione? La magia del restauro: dove l'orologeria incontra l’arte Ainsieme al Louvre celebra l'arte del restauro, una disciplina in cui il passato e il presente si intrecciano con incredibile delicatezza. Non pensare però che si tratti di un semplice lavoro di “riparazione”. Parliamo di artigiani che riportano alla luce capolavori d’orologeria, restaurandoantichi con la stessa precisione e cura di un chirurgo.