Un lavoro più umano nell’era dell’IA | l’invito a non demonizzare ma vigilare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ponte San Pietro. Uno sguardo poliedrico e differente su più aspetti nel mondo dell’Intelligenza Artificiale è quello offerto nella mattinata di martedì 17 settembre, nel nuovo auditorium del data center di Aruba a Ponte San Pietro. Una lente sul mondo dello sviluppo tecnologico, partendo dalla visione sindacale di diversi vertici sindacali della Cisl insieme ad ospiti dei settori maggiormente attenzionati dall’argomento, dalle imprese alla medicina, arrivando ai sindacati stessi. “L’obiettivo – esordisce il segretario generale di Cisl Bergamo, Francesco Corna – è di proporre una riflessione importante su un tema che ci deve trovare attenti e preparati, che, per quanto sia visto da lontano, interesserà il mondo del, in ogni settore. Per funzionare l’IA ha bisogno di più elementi: uomo, macchina, spazio e infrastrutture.