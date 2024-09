Ucciso in Darsena Le sorelle di Mezgui hanno contattato un legale di fiducia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) VIAREGGIO Accertata, finalmente, la vera identità del ladro investito ein via Coppino dall’imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino lo, ovvero Noureddine. I familiari dell’uomo originario di Casablanca, dove era nato nel 1970, quindi 54 anni fa,l’avvocato Enrico Carboni affinché sia il loro rappresentantein tutti i prossimi passaggi. Da quelli più immediati e legati alla restituzione della salma al fine di consentirne il ritorno in Marocco a quelli legati all’inchiesta aperta della Procura di Lucca (affidata alla pm Sara Polino) per omicidio volontario nei confronti della donna che la sera dello scorso 8 novembre era alla guida del suv Mercedes in