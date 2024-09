Troye Sivan cita Grindr in un video sfogo e l’applicazione gay risponde

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il tour diè un mezzo flop e lui ha accettato di farlo solo per poter usarein ogni città in cui si esibisce? A queste accuse – infondate – il cantante ha deciso dire con un lungopubblicato su TikTok e ripreso anche da Gay.it. “Le persone eterosessuali si sentono troppo a loro agio” – ha dichiarato – “Ho pubblicato un album. Sto facendo il tour dell’album con Charli XCX. Faremo spettacoli in tutto il paese che sono esauriti al 95%. L’unica città in cui stiamo ‘fallendo’ è Nashville, dove abbiamo venduto il 78% dei biglietti. Ma dire che sto girando il paese per andare sua ogni tappa è sinceramente omofobico. È uno stereotipo. Non fatemi s3x-shaming. Posso scop4re dove voglio. Posso scop4re a Los Angeles!”. Il tourto è lo Sweat Tour che fa in collaborazione con Charli XCX.