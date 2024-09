Totò Schillaci | nipote giocatore Palermo alla camera ardente ‘ciao zio ciao bomber’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 set. (Adnkronos) – “zio,bomber”. Lo scrive sui social Francesco Di Mariano,di, che gioca nelcalcio. “Sono cresciuto nella tua scuola calcio, con l’idea di dovere arrivare ad alti livelli e partecipare a un mondiale e rendere fiero un popolo, farlo sognare proprio come hai fatto tu, ma questo non e’ accaduto, spero tu sia rimasto comunque orgoglioso di me. Hai affrontato questa malattia come un leone. Fino all’ultimo, proprio come facevi in campo”, scrive ancora Di Mariano. L'articolozio,CalcioWeb.