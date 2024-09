Smartphone social e cibo spazzatura | tutti i divieti imposti dai genitori vip ai loro figli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Novak Djokovic ha appena dichiarato di non lasciare che iutilizzino il cellulare, ma non è certo il solo genitore severo. A casa di Julia Roberts sono banditi dolci e schifezze, mentre idi Mark Zuckerberg possono guardare (poca) TV solo in certi orari della giornata.