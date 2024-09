Palio di Legnano | Greta Della Foglia nuova castellana di San Bernardino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Milano), 18 settembre 2024 - Durante l'ultima seduta consiliare, il ConcilioContrada di Sanha provveduto alla ratifica delle nuove nomine, che vanno a completare la Reggenza per l’anno Paliesco 2024/2025. Su proposta del capitano Davide Gorletti è stata nominatala Gentil Dama. È stato, inoltre, nominato scudiero il Cavaliere Simone Spadari e confermato gonfaloniere il Cavaliere Edoardo Ferè. Su proposta del Gran Priore Andrea Colombo, il consiglio di Contrada ha poi ratificato la nomina di Alessandro Moroni come Vice Gran Priore. La cena di presentazione ufficialeReggenza si terrà in maniero sabato 21 settembre.