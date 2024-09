Omicidio Yara la pm Ruggeri indagata per frode processuale? Il gip archivia tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Casoto. Nessun procedimento per la pm del casoGambirasio, Letiziapere depistaggio a Venezia. Il nucleo della disputa risiedeva nella conservazione di 54 campioni di DNA estratti dagli abiti della vittima, contenenti tracce di DNA misto die del suo assassino. Questi campioni erano stati trasferiti dal frigorifero dell’ospedale San Raffaele, dove erano conservati a -80°C, all’ufficio Corpi di reato del Tribunale di Bergamo, senza che la corte d’Appello di Bergamo avesse ancora deliberato sulla questione. La difesa di Bossetti sosteneva che tale trasferimento, interrompendo la conservazione a basse temperature, avrebbe compromesso i campioni, rendendoli inutilizzabili per eventuali nuove analisi, fondamentali per un possibile giudizio di revisione.