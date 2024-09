Ognuno brilla nei momenti più bui | è in uscita 31 Ottobre il primo libro di poesie di Mirko Andriani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Fiumicino, 18 settembre 2024 – “Non si arriva alla luce, se non attraverso l’oscurità“ poche parole, ma un significato profondo, che rappresentano il tema centrale dell’opera di un autore di Fiumicino:, 37 anni, sta per pubblicare il suodidal titolo “31”, edito da Libereria. Dei versi, i suoi, che raccontano storie e che sono in grado di far “vedere” attraverso le parole. Sono componimenti che parlano di amore, vita, morte, tempo, speranza e resilienza. Sentimenti che accompagnano il nostro vivere quotidiano perché: “ha la sua storia eneibui, gli esclusi sono eroi se guardi oltre le apparenze”, recita uno dei suoi versi.ha deciso di donare in beneficenza il ricavato del suoe ce lo spiega, insieme al significato delle sue poesia, in un’intervista che ha rilasciato a ilfaroonline.