Neonati seppelliti coinvolte altre persone? A Traversetolo le voci di chi sostiene che le gravidanze erano note

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Proseguono le indagini suitrovatinel giardino di una villetta di Vignale di(Parma) e per cui è indagata una 22enne. La procura di Parma tace e dopo la lunga nota in cui si escludeva che famigliari, fidanzato e amici fossero a conoscenza delle gravidanza della ragazza a distanza di un anno una dall’altra, le uniche informazioni sul caso arriva dal lavoro dei cronisti. Chiara Petrolini, che ha ammesso la seconda gravidanza, può avere fatto davvero tutto da sola? Il possibile coinvolgimento dia questo punto non sembra più del tutto escluso. Al momento la studentessa, che ha dato alla luce entrambi i bambini che sono stati trovati sepolti nel suo giardino, è l’unica indagata, per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.