Manchester City-Inter 0-0 pagelle | Barella maestro 8 Inzaghi perfetto

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’pareggia per 0-0 contro ilall’esordio in UEFA Champions League. Simonefa un lavorone e prepara una squadra perfetta! Nicolòè unda 8, ledella gara. YANN SOMMER 6.5 – A fine primo tempo esce bene sul tiro di De Bruyne, sbaglia forse un po’ troppo in impostazione. Nella ripresa non è chiamato a parate difficili, ma fondamentali.– DIFESA YANN BISSECK 6 – Sale palla al piede con grandissimo coraggio, si permette dribbling in difesa e si prende in carica De Bruyne in marcatura. – dal 74? BENJAMIN PAVARD 6 – Entra nel momento di maggior difficoltà, regge l’urto inglese assieme ai compagni. FRANCESCO ACERBI 7 – Haaland si muove di più rispetto alla finale, ma dove c’è il centrale italiano non passa.