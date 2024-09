Lido di Camaiore cosa è successo | così l’auto è diventata un proiettile impazzito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024)di(Lucca), 18 settembre 2024 – Ovviamente gli accertamenti sono in corso e saranno i poliziotti del commissariato di Viareggio a rimettere insieme tutti gli elementi raccolti durante i rilievi, ma intanto emerge una ricostruzione piuttosto solida della tragedia didi. Resta da dare una risposta alla domanda più importante: perché? Erano passate da poco le 19 quando una Mercedes grigia procede in direzione est-ovest, dai monti verso il mare, lungo una delle strade più importanti del, via Italica, lunghissima arteria che conduce a. Siamo nel tratto compreso tra l’Aurelia e il lungomare, a due passi dalla bella passeggiata di una delle località balneari più amate della Toscana.