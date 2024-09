Le due F amiche della salute | Fibre e Fermentati

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) l metodo delle due “F” è perfetto per definire le priorità dimenticate dall’alimentazione occidentale. La prima “F” sta per fibra e la seconda per. Dunque, da una parte ortaggi, frutta fresca e secca, funghi, cereali integrali, legumi, semi oleosi, e dall’altra cibi che contengono batteri vivi, come yogurt, ortaggi in salamoia e kefir. Questa è in sintesi la basedieta che seguivano i nostri antenati, con grandi benefici per il microbiota intestinale, ritenuto ormai l’artefice del bello e del cattivo tempo nella nostra