La Civitanovese corre ai ripari | preso Capece | Voglio misurarmi in una piazza così calda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il bis di sconfitte che ha segnato l’esordio in serie D dellaha spinto la società rivierasca are un colpo in mediana, rinforzando un reparto messo a dura prova nel corso degli incontri con L’Aquila e Atletico Ascoli. Ieri, il club del patron Mauro Profili si è assicurato le prestazioni di Giorgio, giocatore in grado di fornire l’esperienza necessaria in una categoria dove i rossoblù interpretano il ruolo di matricola. "Ho giocato come mediano spesso davanti alla difesa, a 3 ma anche a 2. In passato, ho fatto anche la mezzala". Questo l’identikit tecnico del classe 1992 che in carriera vanta 2 stagioni in serie B, 9 in serie C e 3 annate in D, l’ultima con la maglia del Roma City, prossimo avversario dei rivieraschi.