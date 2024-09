La ciclopedonale cambia look | Tra poco sarà con luci a led

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Presto saranno rimossi i birilloni segna passo nell’ultimo tratto della pista ciclo pedonale di Grottammare, che saranno sostituiti dai pali alti con lampada a led come avvenuto nel tratto iniziale ormai 5 anni fa. Eseguito questo intervento, che prevede una spesa di quasi 80 mila euro, tutta la pista ciclo pedonale Grottammare-Cupra Marittimailluminata a led e con pali che non subiranno danni a seguito delle mareggiate. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento nazionale per l’efficientamento energetico di circa 90 mila euro. Per il ’completamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica della pista ciclo pedonale’, vi è stato un affidamento diretto tramite Me.Pa. alla ditta Elettrosil s.r.l. di Monteprandone, per un importo di 78.952 euro.